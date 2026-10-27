La Gazzetta dello Sport: La zavorra più pesante della storia della Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport di oggi si parla di “Missione risalita”. Ovvero: “Fiorentina, Parma e Udinese che fate? E’ già lotta salvezza”.
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Specificamente sui viola c’è: “Difesa da paura La cura Vanoli richiede tempo”.
Una pesante zavorra
Articolo che inizia così: “Quattro punti in 8 giornate come Udinese e Parma ma uno in più del Venezia, l’unica squadra battuta finora, peraltro in trasferta. E’ lo stesso bottino di un anno fa, ma con in più la zavorra dei 19 gol subiti, la più pesante della sua storia”.
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