A Toscana TV ha parlato l’ex difensore viola Stefano Carobbi, che ha avuto modo di esprimersi su vari argomenti attuali di casa Fiorentina, e non solo.

“Il pareggio con l’Inter ha permesso di vivere bene la sosta e ora aspettiamo la gara col Verona, che non deve essere affrontata con l’obbligo di vincere, ma con lo spirito giusto. Quando la Fiorentina quest’anno ha dovuto provare a fare anche solo un piccolo salto di qualità, l’ha fallito, quindi occorre prudenza. La Fiorentina ha bisogno di risultati e per farli dovrà schierare sempre i migliori, tra campionato e Conference League. È attesa da tante gare fondamentali in 15 giorni”.

’Se la Fiorentina vincesse la Conference…’

“Vanoli condurrà la Fiorentina alla salvezza e spero più lontano in Conference League, poi penso non sarà più l’allenatore viola. Non mi fa impazzire, ci sono state alcune scelte che non mi hanno convinto benché abbia certamente i suoi meriti, ha risollevato Fagioli e Parisi. A Firenze però deve arrivare un allenatore di livello superiore, altrimenti meglio che resti, ha comunque tirato fuori la Fiorentina dalle sabbie mobili. Se dovesse anche vincere la Conference League ribaltando una brutta stagione, avrebbe fatto un capolavoro e meriterebbe la conferma”.

‘Ecco perché è arrivato Rugani’

“Paratici dovrà sapere quali sono stati i calciatori che hanno destabilizzato lo spogliatoio e assieme alla società e all’allenatore deve già pensare al futuro della Fiorentina. Rugani? È un calciatore abituato a vincere, ed è per questo che è stato prelevato dalla Juventus. Nel comporre la rosa di una squadra servono anche calciatori che siano abituati a stare in certi palcoscenici”.