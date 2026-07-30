Due operazioni che non modificano la strategia: Fiorentina convinta di prendere giocatori all'altezza

Sul mercato la Fiorentina ha dovuto subire battute d'arresto solo sugli esterni offensivi.

Koleosho

Nelle ultime ore Luca Koleosho ha preferito il progetto del Paris FC, che ha superato la concorrenza con un'offerta ritenuta irraggiungibile dai dirigenti gigliati. La Fiorentina aveva già deciso di non rilanciare dopo la proposta dei francesi recapitata al Burnley.

Alajegovic

Per Kerim Alajbegovic, Fiorentina sostanzialmente fuori dai giochi perché la trattativa è arrivata a valutazioni troppo alte per poter rilanciare.

Niente cambia

Due operazioni queste, scrive stamani La Nazione, che però non modificano la strategia di Fabio Paratici e Roberto Goretti, convinti di poter individuare alternative all'altezza.