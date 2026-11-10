Carnasciali: "Cosa sarebbe successo a Firenze se la Fiorentina avesse preso Alvini e Calò? Su Dragusin non sono nemmeno deluso"

L'ex Fiorentina Daniele Carnasciali ha parlato a Lady Radio della squadra viola, del lavoro di Vanoli e dei singoli.

Sulla Juventus

"La Fiorentina ha conquistato un punto contro la Juventus. Un po' di prestazione si è vista, ma i problemi rimangono: non li abbiamo certo risolti con questo pareggio. È un punto che, però, permette di lavorare con maggiore serenità, nella speranza di recuperare qualcuno durante la sosta e di non perdere altri giocatori per gli impegni con le nazionali".

Squadra normale

“Quando vedo la Fiorentina, vedo una squadra composta da giocatori normali. Poi magari guardo il Frosinone, che ha tanti italiani e un'idea di gioco chiara. Mi domando: se la Fiorentina avesse preso Alvini, Calò e Raimondo, cosa avrebbe detto la piazza? Firenze vuole altro, ma questo altro che cos'è?”.

Sulla difesa

“Dragusin, da quando è andato via, in Inghilterra ha giocato pochissimo. Non sono soltanto deluso, me lo aspettavo. Vierì non lo conoscevo, ma è riduttivo dire che, continuando così, si prenderanno 82 gol. Questo è un problema di squadra, non soltanto della difesa. Abbiamo preso Pellegrino che è bravo di testa, poi però servivano anche degli esterni che sappiano crossare. Ma non lo fai. Non siamo mai in grado di fare un mercato giusto, con un allenatore giusto e giocatori giusti. Poi è difficile e a Vanoli serve tempo per capire come gestire la squadra".