“Scusa Tommy, ti aspettiamo allo Zini”. La Cremonese fa ammenda dopo l’increscioso episodio col piccolo tifoso viola

La Cremonese si è scusata pubblicamente col piccolo Tommaso, tifoso della Fiorentina, dopo il triste e increscioso episodio che ha visto il mancato ingresso del cartellone portato allo stadio a sostegno dei propri beniamini dal giovanissimo sostenitore gigliato.

‘Eccesso di zelo del personale’

Una decisione, a detta della società lombarda, dettata da ‘eccesso di zelo del personale di servizio’. Difficile davvero comprendere i motivi della scelta, in un mondo in cui sempre più spesso si assiste a decisioni, in vari ambiti, che suscitano grossa perplessità.

Il messaggio del club grigiorosso

“In relazione all’episodio che ha coinvolto il piccolo tifoso viola Tommaso al quale non è stato consentito di introdurre un cartello in tribuna in occasione della partita con la Fiorentina, U.S. Cremonese, appurati i fatti, censura l’errore commesso per eccesso di zelo dal personale in servizio allo Zini. La società grigiorossa desidera scusarsi con Tommy e la sua famiglia per l’accaduto. Tommy sarà sempre il benvenuto nel nostro stadio”.