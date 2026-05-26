Polverosi: "Da Pradè a Massara c'è una crisi dei dirigenti. Si salva solo Corvino e senza algoritmi"
Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, tracciando un bilancio sul campionato appena concluso ha toccato anche il tema della crisi dei dirigenti, che si è palesata per tutta l'annata.
Anche i dirigenti pagano
“Questa stagione ha aperto anche uno scenario particolare - scrive Polverosi - non solo gli allenatori, ma anche i dirigenti stanno pagando e hanno pagato scelte sbagliate o anche solo non condivise”.
“Alla fine si salva solo Corvino”
E poi: “Pradé si è dimesso da diesse della Fiorentina in mezzo a una furibonda contestazione; Massara è stato esautorato in diretta da Gasperini; l’algoritmico Comolli è sotto processo; Furlani è stato appena silurato. Sapete chi si salva? Anzi, chi continua a stupire? Il vecchio Corvino, anni 77. Pantaleo non sa nemmeno cosa siano gli algoritmi, ma è alla quarta salvezza consecutiva del Lecce che ha il ventesimo monte ingaggi della Serie A. L’occhio, il fiuto, la conoscenza, solo questo salverà il calcio italiano”.