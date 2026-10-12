Corriere dello Sport-Stadio: Obiettivo salvezza a novembre, serve un undici fisso
Fiorentina spalmata su due pagine sul Corriere dello Sport-Stadio.
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In primo piano: “Viola di guai”. Sottotitolo: “Tanti i problemi post Marassi: serve un 11 fisso”. Di spalla sulla squadra: “Oggi riposo E Vanoli aspetta Atta”.
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Qui leggiamo: “Obiettivo salvezza a novembre”. Sottotitolo “Il calendario si fa impegnativo e i soli 4 punti in 6 partite fanno suonare l’allarme: serve un’accelerata”.
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