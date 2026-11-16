Il bomber del Monza mette nel mirino la difesa ballerina dei viola. A gennaio busserà la Premier

Tra una settimana esatta, la Fiorentina incontrerà il Monza al Brianteo nell'ultima partita della dodicesima giornata di campionato. Occhi puntati sulla chiave di volta della sfida: una delle difese più ballerine d'Italia contro il capocannoniere di Serie A.

Il nodo dell'incontro

Inevitabilmente, Monza-Fiorentina presenterà una sfida nella sfida per i viola, che dovranno essere bravi ad arginare Gustavo Varela, attaccante portoghese del Monza che guida la classifica dei bomber con 9 reti all'attivo. Situazione esasperata dalla situazione di entrambe le squadre, coi brianzoli fermi a 7 punti, terzultimi, e la Fiorentina poco sopra a quota 9.

Interesse di lusso

Intanto, le reti di Varela non sono certo passate inosservate: Fabrizio Romano riferisce di contatti da parte di Juventus e Napoli, che potrebbero affondare già a gennaio, ma anche Tottenham e Brighton avrebbero chiesto ulteriori informazioni per il giocatore. Si vocifera già di un'offerta necessariamente pari o superiore ai 35 milioni di euro per strappare il talento portoghese dalle mani di Juric.