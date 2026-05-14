La prossima settimana torna in campo l'Under 15: sono tre i giovani della Fiorentina chiamati dal ct Battisti

Dopo il terzo posto ottenuto nel Torneo delle Nazioni, la prossima settimana la Nazionale Under-15 del commissario tecnico Enrico Battisti tornerà in campo per una doppia amichevole contro i pari età della Serbia, in programma martedì 19 maggio, alle ore 17, e giovedì 21 maggio, alle ore 11, a Novarello. E questo pomeriggio, a 5 giorni dalla prima delle due sfide, è stata resa nota la lista dei convocati.

Sono tre i convocati della Fiorentina

Sono ben 22 i giocatori convocati dal ct Battisti, tutti nati nel 2011. Nella unga lista figurano anche tre giocatori della Fiorentina: stiamo parlando del portiere Minicucci, il difesore Febbraro e il centrocampista Musah. Questa la lista ufficiale dei convocati azzurri:

Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Lorenzo Minicucci (Fiorentina);

Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Immanuel Altieri (Torino), Matthew Appiah Boateng (Parma), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Leopoldo Febbraro (Fiorentina), Bruno Savarese (Roma);

Centrocampisti: Mattia Castiglione (Palermo), Sean Luis Ebagua (Venezia), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Matteo Vives (Napoli);

Attaccanti: Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Francesco Fattoruso (Napoli), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Mattia Pica (Roma), Lorenzo Sassetti (Dundee United), Lorenzo Vitali (Parma).