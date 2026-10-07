Graziani: "Col Genoa è uno scontro diretto. Giocata clamorosa di Ndour, parlerei con Mastantuono e..."

Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno, toccando vari aspetti dell’attualità della Fiorentina, dal gol di Ndour con l’Under 21 azzurra a molto altro.

“Ndour ha fatto una giocata clamorosa, facendo un lancio di 70 metri, con il portiere molto fuori, ma che stava anche tranquillo perché il centrocampista era praticamente nell'area di rigore dell'Italia. Lui ha avuto la forza e la capacità di fare quel lancio lungo, intuendo la possibilità ed avendo la fiducia per provarla”.

‘Giusto che i tifosi viola pretendano dalla squadra’

“I tifosi della Fiorentina si sono sempre comportati in modo esemplare, ma è giusto che pretendano dalla squadra: quando lo scorso anno vedevo i giocatori che andavano sotto la curva a prendere gli insulti, io fossi stato loro avrei smesso di andare. Se sei convinto di averci messo tutto, se ti senti a posto con te stesso, allora non ha senso andare piuttosto vai nello spogliatoio, parli con i compagni e ti alleni ancora più duramente”.

‘Parlerei con Mastantuono e…’

“Col Genoa è uno scontro diretto ad oggi, anche se le ambizioni sono diverse. Il Genoa o cambia marcia o esonera l'allenatore, quindi troveremo una squadra agguerrita che vorrà primeggiare. Se la Fiorentina farà bene in questa partita, allora potremo pensare di vedere la luce in fondo al tunnel. Mastantuono? Parlerei con il giocatore: gli chiederei come si sente e come sta, e se in queste 3 settimane qualcuno ha lavorato bene ed è pronto, allora lo porto in panchina e lo metto gli ultimi 30 minuti".