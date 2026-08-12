Moreno saluta i viola: "Inizia un nuovo percorso, ma devo ringraziare chi mi ha aperto le porte dell'Europa. Vi auguro il meglio"
Foto: Venezia FC
Il difensore argentino Matias Moreno è pronto a cominciare la propria avventura con il Venezia. Il classe 2003, ancora ufficialmente di proprietà della Fiorentina, ha voluto salutare Firenze con un post su Instagram.
Il saluto social
“Oggi inizio un nuovo percorso - scrive l'argentino - ma non volevo andare senza dire addio al club che mi ha aperto le porte dell'Europa. Grazie mille a tutti coloro che ne hanno fatto parte, vi auguro tutto il meglio”.
Formula del trasferimento
Moreno è passato in prestito oneroso con obbligo di riscatto al Venezia. I lagunari, fra una stagione, dovranno sborsare 5,5 milioni, oltre ai 500 mila per il prestito. La Fiorentina inoltre si è tenuta il 50% della futura rivendita.
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