UFFICIALE: Sohm raggiunge Moreno. Altra cessione per la Fiorentina

“ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simon Solomon Junior Sohm al Venezia F.C”. Con questo messaggio la Fiorentina ufficializza la cessione di Sohm.

Altro prestito

Il classe 2001 svizzero ex Parma si muove ancora in prestito, dopo l’avventura al Bologna dal mercato di riparazione scorso a fine stagione.

Due viola nella laguna

Sohm raggiunge l'altro viola Matias Moreno al Venezia. Le formule di cessione sono però diverse e mentre l'argentino dovrebbe salutare la Fiorentina a fine anno, il destino dello svizzero è tutto da scoprire.