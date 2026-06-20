Vitale: "A Firenze vogliamo tutto e subito, una grande piazza è giusto che lotti per grandi obiettivi. Il lavoro di Paratici..."

Questo pomeriggio l'ex direttore sportivo Pino Vitale ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina dopo la conferenza stampa "fiume" di Fabio Paratici. Questo un estratto delle sue considerazioni a Radio Bruno.

“Nei giorni precedenti alla conferenza stampa di Paratici avevo preannunciato che il direttore sportivo non poteva dire granché su quello che sono i programmi e le decisioni future, e alla fine così è andata. Ha detto che la Fiorentina dovrebbe esser più duratura e rimanere a certi livelli, ma costruire una squadra a Firenze adesso non è semplice: dobbiamo dargli del tempo. Ci sono molti giocatori in uscita e poi giocatori da prendere con il budget che avrà a disposizione: e mi riferisco a quello che gli metterà a disposizione la proprietà, ma anche a quello che riuscirà a racimolare con le cessioni”.

“Servirà molta pazienza quest'estate”

Ha anche aggiunto: “Se è vero che la Fiorentina deve ricoprire i 50 milioni di debiti dello scorso anno, c’è tanto lavoro da fare. E lui stesso ne è al cosciente e ne ha parlato sicuramente con la proprietà. Purtroppo poi per dar via certi giocatori, e questo non accade solo per la Fiorentina, bisogna spesso scendere a compromessi, molte volte al ribasso delle proprie aspettative: Beltran invece che rivenderlo a 10, sarà lasciato partire attorno ai 6/7 milioni. Nzola invece che a 4 andrà via a un milione, stessa cosa varrà anche per Sottil e Richardson: i viola, se saranno bravi, limiteranno le perdite ma così dovranno fare.

A questo punto la Fiorentina non può permettersi di portare in ritiro dei giocatori che non fanno più parte delle scelte e del progetto dell’allenatore, e so bene che questa cosa non è assolutamente facile”.

“Bisognerà aspettare fine agosto per parlare di mercato”

Ha sottolineato anche un aspetto importante: “Tolte le grandi squadra, direi giustamente, gran parte dei club aspettano la fine del mercato per fare i migliori colpi: sicuramente molti giocatori verranno richiesti negli ultimi giorni. Che arrivando ad organizzare le trattative da ultimo non soltanto non vorranno pagare la cifra richiesta dalla Fiorentina, ma chiederanno anche un aiuto sul pagamento dell’ingaggio: come successo con Sottil a Lecce e Nzola a Pisa negli ultimi anni. La Fiorentina ha questo canovaccio, e sono convinto che debba fare di tutto per cambiare la situazione”.

“Questo potrebbe essere l'anno dei giovani”

Ha poi spiegato quale sarebbe la sua priorità: “Quelli che devono andar via lo sanno già, perché i loro procuratori saranno già a lavoro. Sono convinto che la parte sportiva debba dare il massimo in questi mesi, solo loro possono cambiare le cose. Fabio oltre a confermare quelli che vorrà confermare, sicuramente ha un’idea di quali valori cercare nei giocatori: non dimentichiamoci che non facciamo le coppe europe e raggiungere certi giocatori sarà difficile. Credo che sarà importante lavorare con i giovani, sperando che siano di valore e di prospettiva. La Fiorentina non è più quella dell’anno appena concluso: Firenze è e rimane una grande piazza, ed è giusto che lotti per certi obbiettivi”.

“ll tifoso della Fiorentina vuole tutto e subito”

Ha poi concluso: “Noi a Firenze vorremmo vedere la Fiorentina giocar bene e possibilmente lottare per raggiungere risultati. Non possiamo dare la colpa a Paratici per gli errori commessi da chi c'era prima di lui. Sarebbe giusto ripartire da Kean, che è difficile da sostituire. Quest'anno ha avuto sfortuna, ma se resta avrà le chance per rilanciarsi. Stesso discorso per Comuzzo, che va tenuto a tutti i costi, e fiducia anche a Martinelli in porta e Ndour, che ha corsa, fisico e gol”.