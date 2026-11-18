Sono stati tanti i temi toccati da Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, in un'intervista concessa a La Nazione. Riccardo Galli, giornalista che lo ha intervistato, raccontato le sue impressioni riguardo a questo confronto ai microfoni di Radio Bruno.

'Più motivazioni che preoccupazioni'

"Ho visto il dg un po' provato. Ha subito un inizio di stagione che non era nelle previsioni del club. Ma ho visto più motivazioni che preoccupazioni per affrontare la ripartenza".

'I Commisso ci sono'

"Oggi, per me, questa ripartenza si vede all'orizzonte. L'insoddisfazione c'è e si percepisce. Io credo ci possa essere però fiducia vera su quello che potrebbe arrivare. C'è la consapevolezza che i conti siano pesanti, ma questo non significa che i Commisso tireranno i remi in barca".