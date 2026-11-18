Una notte da ricordare per Franco Mastantuono, che si prende la scena con la maglia dell'Argentina e manda un segnale importante al commissario tecnico Lionel Scaloni. Il talento della Fiorentina è stato uno dei grandi protagonisti della travolgente vittoria per 7-0 contro Costa Rica, nell'amichevole disputata allo stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba. Per lui due gol in appena 45 minuti, ma anche tanta qualità e la capacità di incidere immediatamente sulla partita.

Entra e cambia subito marcia: il primo gol dopo appena tre minuti

Mastantuono parte dalla panchina, con Scaloni che inizialmente gli preferisce Nico Paz. All'intervallo, con l'Argentina già avanti 4-0 grazie alle doppiette dello stesso Paz e di Julián Álvarez, arriva il momento del giocatore viola.

L'impatto è devastante. Dopo pochi secondi Mastantuono impegna il portiere Patrick Sequeira con una conclusione dalla destra. È soltanto il preludio al gol che arriva al 47': Máximo Perrone lo serve in profondità, il classe 2007 attacca lo spazio e conclude con il sinistro, trovando la rete del 5-0.

Un ingresso praticamente perfetto, che mette immediatamente in evidenza le sue qualità migliori: rapidità di esecuzione, capacità di leggere gli spazi e freddezza davanti alla porta.

Non soltanto i gol: personalità, iniziativa e qualità

La prestazione di Mastantuono non si limita alla prima marcatura. Il giovane argentino continua a partecipare alla manovra offensiva, prendendosi anche la responsabilità di battere diversi calci d'angolo.

Al 59' serve un pallone interessante a José Manuel López, che però non riesce a trovare la porta di testa. È un'altra dimostrazione della volontà del giocatore della Fiorentina di essere coinvolto nelle azioni offensive e non limitarsi alla ricerca della conclusione personale.

La sua partita si completa all'87', quando dialoga con Giuliano Simeone sulla destra e conclude nuovamente con il sinistro, firmando il definitivo 7-0 e la propria doppietta personale.

Un segnale importante anche per la Fiorentina

Al di là del valore dell'avversario e di una partita già indirizzata prima del suo ingresso, la prova di Mastantuono rappresenta un'ottima notizia anche per Paolo Vanoli e per la Fiorentina.

Il giovane arrivato in viola dal Real Madrid continua a mostrare quelle caratteristiche che lo rendono uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino. La sua capacità di giocare tra le linee, attaccare gli spazi e trovare la porta può rappresentare una risorsa preziosa per la formazione gigliata.

Soprattutto, la doppietta contro Costa Rica può contribuire ad aumentare ulteriormente la fiducia di un calciatore che, nonostante la giovanissima età, si sta confrontando con responsabilità importanti sia a Firenze sia con la nazionale.

Scaloni ha un'altra certezza, Vanoli può sorridere

La serata argentina conferma anche quanto Mastantuono possa essere importante nel nuovo corso dell'Albiceleste. Scaloni sta lavorando al ricambio generazionale e la prestazione del giocatore viola costituisce un argomento importante a favore della sua candidatura per un ruolo sempre più significativo.

Per la Fiorentina, intanto, arriva un segnale incoraggiante dalla sosta per le nazionali. Mastantuono tornerà a Firenze con una doppietta, una prestazione convincente e una dose supplementare di entusiasmo.