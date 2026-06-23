Sondaggio esplorativo della Fiorentina con l'entourage di Mandas, ma la valutazione della Lazio è alta
Christos Mandas
Sulle pagine del Messaggero si parla anche del mercato della Fiorentina, coinvolta in dialoghi con la Lazio non soltanto sul fronte Cancellieri.
Dialoghi in corso
La società viola, infatti, ha effettuato un sondaggio con l'entourage di Christos Mandas, portiere biancoceleste, profilo che piace nel caso in cui dovesse concretizzarsi l'addio di De Gea.
La valutazione della Lazio
L'estremo difensore greco, che ha disputato l'ultima parte della stagione in prestito al Bournemouth, potrebbe lasciare la Lazio per una cifra compresa tra i 16 e i 17 milioni di euro, valutazione ritenuta piuttosto elevata dal club di Lotito. Lo stesso Bournemouth vorrebbe trattenerlo, ma ancora con la formula del prestito, soluzione che non convince la società biancoceleste.
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