Prandelli: "Fiorentina, devi usare Mastantuono come feci io con Mutu. Serve avvicinarlo alla porta"

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il momento delicato della squadra viola. L’ex tecnico ha parlato della necessità di ritrovare compattezza e fiducia, soffermandosi sulle difficoltà difensive e sulle possibili soluzioni per valorizzare i giovani a disposizione di Paolo Vanoli. Tra questi, spazio soprattutto a Mastantuono e Oulai, con indicazioni precise sul loro impiego.

Prandelli: “In questo momento servono punti”

Per Prandelli, la priorità della Fiorentina deve essere quella di ritrovare solidità e risultati, senza concentrarsi esclusivamente sulla proposta di gioco. L’ex allenatore viola ha sottolineato l’importanza di ricompattare la squadra, a partire dalla fase difensiva, che nelle ultime partite ha mostrato diverse difficoltà. “Serve fiducia massima alla squadra, in questo momento servono punti, rispetto alla proposta di gioco. La Fiorentina ha bisogno di una squadra forte, unita, e poi basta poco per vedere un futuro bello. Questa squadra prende tanti gol, e la difesa deve essere compatta. Spesso fra difesa e centrocampo non sanno cosa fare, e spesso sulle palle laterali non si difende la porta. Anche gli attaccanti non devono essere passivi, ma chiudere tutti gli spazi. La partita di Genova ha scombussolato tutto, e servirebbe più comunicazione per certe scelte. Sono felice che la Fiorentina possa pensare di crescere con questi giovani”.

L’ex tecnico ha poi rivolto l’attenzione a Franco Mastantuono, evidenziando come il giovane argentino debba essere impiegato in una posizione più avanzata per sfruttarne le caratteristiche offensive. “Se vedi Mastantuono in difesa c’è qualcosa che non va bene, lui va messo in avanti. Può essere un po’ come Mutu per me, deve esercitarsi nella fase di finalizzazione, ma non apprezzo vederlo così tanto nella nostra metà campo”.

Su Oulai: le indicazioni dell’ex tecnico viola

Prandelli ha espresso un giudizio positivo anche su Oulai, sottolineandone l’energia e la disponibilità, caratteristiche che potrebbero renderlo una risorsa importante per la squadra. L’ex allenatore ha indicato anche la possibilità di affiancarlo a Fagioli. “Oulai ha entusiasmo, voglia e corsa, è già un’anima pronta. Io lo metterei in campo, ha l’animo ed il fuoco dentro, e può giocare con Fagioli”.