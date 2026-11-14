L'Italia Under 17 vola e Pasqual gongola: "Bravi i ragazzi a scardinare delle difese chiuse in sé stesse"

Netta vittoria contro i pari età dell'Armenia e qualificazione alla Lega A del secondo turno per l'Italia Under 17 di Manuel Pasqual, che ha tutte le ragioni per essere orgoglioso dei suoi ragazzi.

Netta vittoria degli Azzurrini

Il 4-0 rifilato ai padroni di casa dell'Armenia, col terzo gol segnato dal viola Egharevba, consegna infatti la qualificazione agli Azzurrini con una giornata di anticipo. E l'ex capitano della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa, non ha potuto fare a meno di complimentarsi coi suoi giocatori per il risultato.

Le parole di Pasqual

Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto, soprattutto anche alla luce del lavoro svolto in questi giorni. Abbiamo battuto due squadre che si coprivano molto, ma i ragazzi hanno saputo scardinare le difese avversarie. È un risultato importantissimo, che ci garantisce la Lega A nel secondo turno e ci permette di affrontare l’ultima partita del puntando a vincerla per chiudere al primo posto a punteggio pieno”.