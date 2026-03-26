Kean guida l'attacco dell'Italia alla disperata ricerca del Mondiale. Le scelte ufficiali di Gattuso

Pochi minuti fa il commissario tecnico della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso ha reso noto la formazione titolare che alle ore 20.45 affronterà a Bergamo l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per accedere al prossimo mondiale. E le scelte del tecnico non vanno tanto lontano rispetto a quelle che erano le probabili delle ultime ore.

Le scelte di Gattuso non sorprendono affatto: Kean è titolare

Nessuno dubbio tra i pali dove ci sarà come sempre Donnarumma. Davanti a lui la classica difesa a tre con Calafiori, Bastoni e Mancini. Sugli esterni ci saranno Dimarco a sinistra e Politano a destra, con un centrocampo a tre composto da Barella, Locatelli e Tonali. Il peso dell'attacco sarà tutto sulle spalle della coppia Kean-Retegui.

Le formazioni titolare delle due squadre

Queste le scelte dei due allenatori.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Irlanda del Nord (5-4-1): P. Charles; Devlin, Hume, McNair, McConville, Spencer; S. Charles, Galbraith, Devenny; Price; Donley.

Commissario tecnico: Michael O'Neill.



