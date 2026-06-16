Kostic verso Firenze? Intanto la vera proposta gli arriva dall'Arabia...

Filip Kostic dopo essersi svincolato dalla Juventus, essendo arrivato a fine contratto, è alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione.

Proposta vera

In patria continuano ad accostarlo con insistenza alla Fiorentina, squadra che dovrà fare diverse operazioni sugli esterni, ma una proposta vera intanto gli è arrivata da luoghi ‘esotici’.

Ultimo contratto importante

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il serbo ha ricevuto un'offerta dagli arabi dell’Al-Qadisiyya. Avendo quasi 34 anni, Kostic potrebbe rompere gli indugi e andare a prendersi l'ultimo contratto veramente importante della sua carriera.