Mastantuono: "Abbiamo tanto da lavorare ma la Fiorentina è un'ottima squadra, sarà una stagione positiva. Che pezzo di storia Batistuta"

Una chiacchierata in compagnia del Profeta Hernanes per DAZN al Viola Park per raccontare un po' di sé, delle sue skills e della sua avventura a Firenze per Franco Mastantuono, a cui sono state consegnate anche le card personali FIFA Ultimate Team.

“Non mi piace molto parlare di me. Ci sono molti giocatori giovani di alto livello, è bello competere con colleghi per segnare, vincere titoli. Ce ne sono tanti altri oltre a me. Le mie strategie nei dribbling? Provo a pensare come potrebbe agire il difensore perché spesso parto da ala sinistra per calciatore in porta, quindi mi piace pensare che mi aspettino verso l’interno e per questo parto più largo. Quando il gioco è più veloce, improvviso e decido più sul momento”.

La tripletta-record e la Fiorentina

"La giocata del primo gol di Venezia è la mia classica per cui a volte cerco di spingere verso il fondo, sul destro: puntando verso due lati diventa più difficile difendere e prevedere la giocata per il difensore. A Madrid mi hanno aiutato molto a scegliere la direzione da cui uscire da un dribbling, mi piace molto guardare calcio comunque e vedo tanti giocatori nella mia posizione, provare ad andare verso destra.

La Serie A

"Mi piace molto perché molto competitivo, tutte le squadre sono forti. E’ simile all’Argentina a livello di contrasto fisico, molto diversa dalla Liga spagnola. E’ un torneo con meno dribbling e più possesso ma è bella da vedere. La Fiorentina è un’ottima squadra, sappiamo che abbiamo tanto da lavorare ma con il tempo credo proprio che sarà una stagione positiva alla fine".

Batistuta

"Il Bati è un grande, ho avuto la possibilità di parlare con lui, è una persona incredibile, mi ha parlato benissimo della Fiorentina. Mi ha aiutato tanto, raccontandomi la sua esperienza in questo club. E’ un pezzo di storia".