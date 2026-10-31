Mastantuono egoista? Il suo mentore la vede in un altro modo: "Fin da piccolo aveva concentrazione e intelligenza superiori agli altri"

Del rendimento di Franco Mastantuono si continua a dibattere a Firenze, specie sul suo presunto eccessivo egoismo. Su di lui si è espresso il DT del River Plate, Martin Pellegrino, originario come il talento viola di Azul, e allenatore della categoria 2011 dei Millionarios.

“Subito diverso dagli altri bambini”

“I giocatori del River, da quando sono piccoli, giocano a calcio perché amano il pallone, lo bramano. Mastantuono fin da piccolo ha dimostrato un livello di concentrazione diverso dagli altri bambini, e soprattutto una grande intelligenza”.

Picchi alti ma numeri da migliorare

E' un po' nella storia di tutti i talentuosi arrivati giovani in Serie A, la necessità di capire il contesto e il miglioramento nei numeri e nell'impatto strada facendo: da Jovetic a Vlahovic, la Fiorentina ne ha visti diversi così. Mastantuono al momento mostra dei picchi molto alti ma è fermo ancora ai 3 gol di Venezia. Numeri solo da migliorare ma suddetti picchi lasciano immaginare un enorme margine di miglioramento.