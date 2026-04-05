Torna Lautaro e l'Inter travolge la Roma e Gasperini. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A
Un ritorno in campo col botto, nel vero senso della parola. E' quello di Lautaro Martinez che trascina l'Inter verso una rotonda e roboante vittoria nella partita interna con la Roma.
Un 5-2 che non lascia spazio a repliche, con una doppietta per l'attaccante argentino che realizza la prima e la terza rete per la propria squadra (l'1-0 addirittura subito, al 1' di gioco).
Il momentaneo pareggio prima della bufera
La Roma si illude di poter stare in partita al 40', siglando l'1-1 momentaneo con Mancini. Ma tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa, i nerazzurri si scatenano e mettono la parola fine alla partita. Calhanoglu al 45'+2', Lautaro al 52', Thuram al 55' e Barella al 63' infieriscono sui giallorossi di Gasperini.
Inutile ai fini del risultato finale il gol del 5-2 siglato da Pellegrini che in pratica serve solo a rendere un po' meno amara questa sconfitta ai capitolini.
La nuova classifica della Serie A
L'Inter ritorna alla vittoria e consolida il primo posto, riportandosi momentaneamente a +9 sul Milan. La Roma rischia di perdere contatto in maniera importante dal quarto posto, con la Juventus, ma soprattutto con il Como che saranno impegnati domani.
Così cambia la classifica di Serie A: Inter 72, Milan 63, Napoli 62, Como 57, Juventus 54, Roma 54, Atalanta 50, Bologna 45, Lazio 44, Sassuolo 42, Udinese 39, Torino 36, Parma 35, Genoa 33, Fiorentina 32, Cagliari 30, Cremonese 27, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.