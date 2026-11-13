Il Lipsia apre le porte alla cessione di Bakayoko a gennaio. Ecco la cifra e la formula richiesta per l'uscita

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Sacha Tavolieri ha parlato sui propri social della situazione di Bakayoko del Lipsia, mediano cercato in estate anche dalla Fiorentina.

Pretendenti

“Il Lipsia ha aperto le porte a una sua cessione in questa sessione invernale e spera di incassare 12 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo. Mentre il suo entourage lavora all'ipotesi di un prestito con diritto, Bakayoko ha già diverse pretendenti. In Italia, la Fiorentina in particolare segue con molta attenzione il suo profilo, mentre in Ligue 1 è già stato proposto a più aree scouting di diversi club”.

Ricco contratto

"Un'altra cosa da tenere in considerazione è l'ingaggio del giocatore belga, che è elevato a causa di importanti bonus presenti nel contratto e non alla portata di tutte le squadre”.