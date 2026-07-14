Il punto di mercato: Paratici ne chiude uno al giorno. Sempre più Oulaï per la Fiorentina. Oso si raffredda. E in uscita...

Continua senza sosta il mercato della Fiorentina, con Fabio Paratici al lavoro per regalare a Fabio Grosso nuovi colpi per la sua nuova squadra.

Chiuso l'affare Valdepenas

Nella mattinata di oggi è arrivata la conferma della chiusura dell'affare tra Fiorentina e Real Madrid per Victor Valdepenas. Il terzino sinistro classe 2006 arriva a Firenze per 8 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita per gli spagnoli, che avranno anche il diritto di recompra. Per lui pronto un contratto di 5 anni.

Sempre più Oulaï

Ma la vera novità del giorno è quella che riguarda Christ Inao Oulaï, centrocampista classe 2006 del Trabzonspor. Protagonista assoluto del Mondiale con la Costa d'Avorio, sarebbe vicinissimo a vestire la maglia viola. Da giorni lui e il suo entourage stanno spingendo per la soluzione fiorentina per il suo futuro e nelle prossime ore si può definire il tutto. Affare da 30 milioni di euro bonus compresi più una percentuale del 20% per i turchi sulla futura rivendita. Paratici ha pronto un altro super colpo per la Fiorentina.

Si complica Oso

Dopo aver chiuso per Valdepenas ci sarà da capire se la Fiorentina vorrà insistere anche per Oso per completare il settore difensivo sinistro. Sul terzino del Siviglia c'è anche il Nottingham Forest (che ha visto la sua offerta da 6 milioni rifiutata, ma rimane in pole), l'Olimpiakos e il Newcaste.

Le uscite

Oggi sono arrivate le ufficialità delle cessioni di Harder al Basilea a titolo definitivo e Caprini al Cesena in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Attenzione alla situazione intorno a Balbo, seguito dallo Sturm Gratz e al Pescara.