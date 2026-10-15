Guai per Sarri, l'Atalanta perde per infortunio due giocatori cruciali. E contro la Fiorentina...

Brutte notizie per Maurizio Sarri, L’Atalanta rischia di presentarsi alla sfida contro la Fiorentina, in programma al Franchi il 29 ottobre, senza due pedine importanti, fermatisi entrambe per infortunio dopo la vittoria contro il Venezia.

Gli acciaccati

Sono Giorgio Scalvini e Franck Kessie i calciatori che hanno accusato problemi fisici negli ultimi giorni. Per il difensore, gli esami hanno evidenziato una distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra. Il difensore verrà rivalutato nei prossimi giorni per stabilire i tempi di recupero e capire se potrà tornare a disposizione in tempo per i prossimi impegni.

Situazione da monitorare

Da monitorare anche Kessie, assente nell’ultima seduta di allenamento a causa di un sovraccarico al polpaccio destro. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, con la sfida contro la Fiorentina che resta a rischio anche per il centrocampista.