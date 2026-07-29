Corriere Fiorentino: Kean, usare con cautela. E stasera...

Due gli articoli sulla Fiorentina che troviamo stamani sul Corriere Fiorentino.

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Grande spazio viene dato a Kean: “Usare con cautela”. Sottotitolo: “Allenamenti personalizzati e minutaggio limitato in partita, la tibia di Kean va gestita. E potrebbe condizionare il mercato”. E ancora: “Col Watford stasera potrebbe non esserci: spazio a Braschi”.

Pista calda

Presente anche un trafiletto sul mercato viola: “Comuzzo già a Torino, calda la pista Thorstvedt”.