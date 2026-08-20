Corriere Fiorentino: La giostra delle ali e pensare che dovevano essere il punto di partenza...

Un articolo sulla Fiorentina pubblicato stamani dal Corriere Fiorentino.

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Il pezzo in questione si intitola: “La giostra delle ali”. Sottotitolo: “In entrata e in uscita, le ultime settimane di mercato saranno dedicate agli esterni. Dodò verso la Premier, Fortini in prestito al Torino. E Paratici adesso punta su Poku”.

Punto di partenza

Articolo che inizia così: “Dovevano essere il punto di partenza di una nuova impostazione tattica, quella basata sulle ali di un 4-3-3 considerato l’assetto di riferimento per Fabio Grosso, invece complice un mercato (ancora) in piena evoluzione il tecnico della Fiorentina si sta già preparando a rinunciare agli esterni per affidarsi ai trequartisti”.