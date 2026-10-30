Panchina a rischio? Pastore: "La Fiorentina non può cambiare ogni 40 giorni, però su Vanoli dico..."

Continua a non vincere la Fiorentina, che non va oltre il 2-2 in casa contro l'Atalanta. Un match commentato così da Giuseppe Pastore, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio.

I limiti dei viola

"La Fiorentina è una squadra che fu abbandonata dal precedente allenatore con la metafora che manca il muro per appendere i quadri. Sta proseguendo con questa idea: tanti gioiellini, ma mancano basi solide. Manca di capacità di lottare e di calarsi in uana classifica che si sta facendo inquietante".

Vanoli a rischio?

Le voci su un nuovo cambio in panchina iniziano a infittirsi: "Non si possono cambiare allenatore ogni 40 giorni", puntualizza Pastore. Non manca però una critica a Vanoli: "Manca anche un allenatore che sia in grado di massimizzare il talento a disposizione".