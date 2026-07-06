Amatucci-Deportivo: ci siamo! La data prevista per la chiusura dell'affare

Quasi tutti fatto per il nuovo passaggio di Lorenzo Amatucci in Spagna. Dopo l'avventura ne LaLiga2 al Las Palmas, il centrocampista della Fiorentina sarà un nuovo giocatore del Deportivo La Coruña.

La chiusura

Secondo quanto riporta il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato come la chiusura dell'affare è prevista tra domani e mercoledì.

Superata la concorrenza

Gli spagnoli, che sono risaliti ne LaLiga dopo la cadetteria, hanno superato la concorrenza di squadre come Sassuolo e Torino. L'affare dovrebbe essere a titolo definitivo.