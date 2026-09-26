Lucchesi, una formula alla Favasuli. La Fiorentina dovrà fare attenzione

Nel Monza di Ivan Juric c’è un ex calciatore della Fiorentina che è partito sempre titolare: si tratta di Lorenzo Lucchesi. Il centrale fiorentino classe 2003 ha agito da centrale nella difesa a 3, un ruolo che non aveva mai fatto, incontrando anche qualche difficoltà. Dopo la prima giornata a San Siro però, le sue prestazioni sono andate in crescendo.

Maturità tattica e velocità

Per Lucchesi è la prima stagione da titolare in Serie A, dopo che quest’estate il calciatore mancino è passato a titolo definitivo al Monza dalla Fiorentina, al raggiungimento della promozione. Centrale di ottima tecnica, Lucchesi è in possesso anche di sorprendente velocità considerato il fisico: indimenticabile un suo incredibile gol con un coast-to-coast memorabile segnato con la Fiorentina Primavera. L’ex viola sta stupendo anche per la maturità tattica in campo, evidenziando i progressi dopo esordi in B con Ternana e Reggiana e l’assestamento lo scorso anno a Monza.

No ad un altro caso Favasuli

Gli occhi degli osservatori esteri sono già vigili su Lucchesi, che però non viene perso di vista anche dalla Fiorentina. La società gigliata ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita del calciatore e vuole evitare di ripetere un altro caso Favasuli, con il 2004 ex Catanzaro che ha già conquistato i tifosi del Napoli e accresciuto di molto il suo valore dopo le promettenti prime prove in azzurro.