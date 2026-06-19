Il Torino punta un giovane centrocampista viola, ma serve l'apertura della Fiorentina sulla formula: i dettagli
Credits Foto: Sito ufficiale Las Palmas
Come riporta Sky Sport, arrivano conferme sull'interesse del Torino per il centrocampista della Fiorentina Lorenzo Amatucci che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Las Palmas.
Possibile riscatto spagnolo
Il classe 2004 ha fatto molto bene in seconda divisione spagnola col Las Palmas, che potrebbero ancora riscattarlo con il diritto di riscatto inserito nel contratto di prestito, che prevede però anche il contro-riscatto da parte dei viola.
Serve l'apertura viola
Al Torino il suo profilo piace, ma nelle prossime settimane serve che la Fiorentina apra alla possibile cessione in prestito. Come riporta l'emittente Amatucci piace sia al ds Gianluca Petrachi che al nuovo allenatore Ignazio Abate.
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