Polverosi: "Vanoli via? Scelta della società, ma a quel punto serve uno molto meglio. Ecco chi confermerei per il prossimo anno"

Alberto Polverosi, giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato a Lady Radio di quella che è la sua opinione sul futuro della squadra viola.

Sugli allenatori

“Io sarei per diminuire gli stipendi degli allenatori. Anche quelli dei giocatori, certo. Siamo arrivati a cifre pazzesche, ma in Italia diamo agli allenatori un'importanza che in realtà non hanno. Se la squadra va male, qui è sempre colpa degli allenatori”.

Su Vanoli e lo staff

“Per me i fisioterapisti e i preparatori atletici dovrebbero parlare, anche tipo una volta al mese, per spiegare ai tifosi il tipo di lavoro che stanno facendo con i giocatori. In questo modo ci sarebbe più chiarezza e meno incomprensioni o voci strane. Vanoli? Se facciamo la proiezione sarebbe pochi punti dietro il risultato di Palladino lo scorso anno. La scelta su di lui è in mano alla società, ma se si cambia serve prendere uno molto meglio".

Sul futuro

“Tabula rasa? Sarebbe assurdo. Per me si può ripartire da diversi giocatori. De Gea è ancora un portiere molto affidabile. Poi io terrei Ranieri, così come Ndour che è stata un'altra bella mossa di Vanoli dopo Parisi, che però si è infortunato. Io non terrei nessuno dei due esterni arrivati a gennaio".