Fiorentina e Grosso i termini che portano verso un'intesa. La speranza di arrivare a un nome che sparigli le carte

La Fiorentina, in tema di allenatore, ha fatto passi decisi in direzione Fabio Grosso.

L'intesa

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, nelle ultime ore c'è stato un contatto tra il club viola ed il suo agente (Giuseppe Riso), buono sostanzialmente per ribadire la stima e per iniziare a buttar giù qualcosa di più concreto. Secondo il quotidiano locale, Grosso e la Fiorentina sono avviati verso un’intesa sulla base di un contratto fino al 2028 con opzione per la terza stagione.

Un nome che sparigli le carte

Certo, lui si dovrebbe liberare dal Sassuolo nel frattempo. Paratici era partito puntando a profili di primissimo piano (Maresca, De Zerbi) e coltiva ancora la speranza di arrivare ad un nome che sparigli le carte, come quelli di Iraola o Glasner, per citare due certamente stimati dal ds, oltre a De Rossi.