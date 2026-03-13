La Fiorentina si prepara a Cremona con il dubbio Kean. Anche oggi si allena a parte, la valutazione...

La Fiorentina si prepara per una delle partite più importanti della sua stagione. Dopo la vittoria in Conference, lunedì sera i viola saranno di scena allo Zini per sfidare la Cremonese di Davide Nicola in un incrocio salvezza pesantissimo. La squadra si è subito allenata al Viola Park: seduta completa per chi non ha giocato ieri, lavoro più leggero per chi è sceso in campo.

Kean presente a Cremona? Ancora un punto interrogativo

Il dubbio principale in casa viola riguarda chiaramente il centravanti Moise Kean. Nella sconfitta contro l'Udinese ha accusato un problema alla tibia dal quale non si è ancora del tutto ripreso. Dopo le assenze contro Parma e Rakow, ora la presenza a Cremona è ancora tutt'altro che certa.

Oggi ha lavorato a parte, domani…

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Kean si è allenato ancora a parte nella mattinata, proseguendo il lavoro personalizzato. Lo staff medico effettuerà nuove valutazioni domani e monitora la situazione del centravanti viola ora per ora.