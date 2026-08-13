Pongracic arriva in ritardo e dovrà sgomitare. Nessuna certezza per il croato

Si è unito ai compagni soltanto da una decina di giorni Marin Pongracic, che è stato impegnato al Mondiale con la sua Croazia ed ha preso parte successivamente al ritiro della Fiorentina. Il difensore classe ’97 ha ritrovato una rosa molto diversa ed una retroguardia che ha assunto una fisionomia assai differente rispetto a quella che ha concluso la scorsa stagione. Due nuovi acquisti, Comuzzo partito destinazione Torino, soltanto Ranieri a far parte delle conferme.

La nuova retroguardia

La Fiorentina aveva l’esigenza di ridisegnare un reparto arretrato che aveva avuto troppe difficoltà nella passata stagione, ed ha inserito in rosa Dragusin e Viery, un destro e un mancino, due calciatori diversi, il romeno ormai esperto e nel pieno della carriera, il brasiliano classe 2005 un profilo tutto da scoprire in Serie A. Nell’attuale pacchetto di difensori centrali, Pongracic è uno dei due di piede destro, dopo che è finita la breve avventura di Rugani in viola.

I favoriti, e Pongracic…

Per Pongracic non sarà scontato riuscire a imporsi come titolare, soprattutto dopo due stagioni in cui non ha certamente brillato ed è stato anche rallentato da problemi fisici. Il croato, unico giocatore della Fiorentina della scorsa stagione presente al Mondiale, resta comunque un elemento che può avere mercato nelle ultime settimane di trattative. E la sua permanenza non è scontata…