Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini torna a parlare di Thorstvedt ma anche della prossima fascia destra viola.

‘Ecco Viery’

“E veniamo alla Fiorentina. I viola proprio in queste ore hanno concluso la prima operazione in entrata. È stato infatti raggiunto un accordo con il Gremio per Viery, centrale difensivo di piede mancino, classe 2005. Un affare da 15 milioni di euro più 2 di bonus”.

Passione Thorstvedt

I viola sono forti anche su Thorstvedt, che ha deciso di non rinnovare con il Sassuolo. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento, la trattativa con il club neroverde però deve ancora entrare nel vivo. Per quanto riguarda la fascia destra in attesa della probabile partenza di Dodô, i viola stanno sondando il mercato alla ricerca del profilo migliore. L’ultima idea porta a Juanlu Sanchez del Siviglia".