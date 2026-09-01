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E c'è pure un giocatore della Fiorentina che finisce negli Emirati Arabi...

Redazione /
Jacopo Tarantino
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Nell'ultima giornata di calciomercato può capitare anche che arrivino notizie curiose. Come quella riguardante, Jacopo Tarantino, attaccante classe 2005, ancora di proprietà della Fiorentina.

Nuovo trasferimento

Tornato alla base dopo l'esperienza in prestito all'Audace Cerignola in Serie C, stavolta si ritrova ad affrontare un'avventura molto esotica, visto che ha accettato il trasferimento al Forte Virtus Football Club

Via negli Emirati

Si tratta di una società questa che milita nella massima divisione del campionato degli Emirati Arabi Uniti. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb

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