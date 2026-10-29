Delio Rossi: "Aver sostituito l'allenatore dopo tre giornate è una sconfitta per chi l'ha scelto"
"Si fa fatica a capire quello che è successo con i tecnici a Firenze"
L'ex allenatore della Fiorentina, Delio Rossi, è intervenuto su Lady Radio per parlare del momento viola: “Dopo una stagione tribolata come la scorsa, non mi aspettavo una partenza allo stesso modo. La sostituzione dell’allenatore non è una sconfitta per il tecnico stesso, ma è la sconfitta di chi l’ha scelto, specialmente se avviene dopo tre giornate”.
“Una situazione che si fa fatica a capire”
“Quello che è successo recentemente con gli allenatori della Fiorentina è un qualcosa che sinceramente fai fatica a capire - ha proseguito - Ripartirei dall’asse centrale forte per ricostruire, se non ho giocatori di valore in questi ruoli vuol dire che non hai fatto una buona campagna acquisti”.
“Dare spazio a Oulai”
E infine: “Se ha entusiasmo, gamba e tecnica, è giusto dare spazio a Oulai. La tattica avrà tempo per impararla, giocando per l'appunto. La tattica ha un senso ma fino a un certo punto, perché quando trovi davanti a te un avversario che è più forte tecnicamente, tutto viene meno”.