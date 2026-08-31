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La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, un reparto ribaltato, rivoluzione finita

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Una pagina sulla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport di oggi. 

Pagina 27 

Il titolone scelto dalla rosea è: “Fiorentina attacco tutto nuovo”. E ancora: “Beto porta i gol Gnonto più fantasia Rivoluzione finita”. Sommario: “Oltre 100 milioni spesi e un reparto ribaltato. Gli ultimi arrivi: il bomber ex Udinese e l’esterno azzurro”. 

L'ultimo tentativo

In taglio basso ancora mercato con: “Thorstvedt: oggi ultimo tentativo E Torreira continua a proporsi”. 

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