La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, un reparto ribaltato, rivoluzione finita
Una pagina sulla Fiorentina per La Gazzetta dello Sport di oggi.
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Il titolone scelto dalla rosea è: “Fiorentina attacco tutto nuovo”. E ancora: “Beto porta i gol Gnonto più fantasia Rivoluzione finita”. Sommario: “Oltre 100 milioni spesi e un reparto ribaltato. Gli ultimi arrivi: il bomber ex Udinese e l’esterno azzurro”.
L'ultimo tentativo
In taglio basso ancora mercato con: “Thorstvedt: oggi ultimo tentativo E Torreira continua a proporsi”.
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