Due amichevoli inglesi per la nuova Fiorentina di Grosso: c'è la sfida con Bove. I dettagli
Sono state ufficializzate dai due club inglesi coinvolti le amichevoli che la Fiorentina giocherà nella tournée in Inghilterra organizzata anche questa estate.
Sfida con Bove
Sabato 25 luglio toccherà al Queens Park Rangers alle ore 15, il 29 invece l'amichevole alle 19:30 contro il Watford dell'ex viola Edoardo Bove a Vicarage Road. Le amichevoli vedranno quindi la Fiorentina impegnata contro due club di Championship, la serie B inglese.
Fiorentina a Londra
Due sfide che si giocheranno nella capitale inglese Londra, capitale inglese che dunque questa estate si appresta ad ospitare la Fiorentina di Fabio Grosso nella preparazione alla nuova stagione e al primo appuntamento ufficiale fissato per Ferragosto in Coppa Italia.
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