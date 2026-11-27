Paolo Zanetti, tecnico dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina in programma sabato alle 12.30 al Bluenergy Stadium di Udine. Tanti i temi toccati, tra cui una possibile e importante assenza. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Tuttomercatoweb.com.

'Grazie ai tifosi'

"Devo ringraziare intanto i tifosi che hanno capito che la squadra ha dato tutto, alla fine è stato un pareggio, niente di che, con una buona prestazione. L'ambiente però sta dimostrando di esserci vicino e questo è fondamentale. Ho sempre detto ai ragazzi che dobbiamo essere noi con le prestazioni a trascinare i tifosi. In settimana abbiamo lavorato su quella che deve essere la nostra base, la mentalità, il saper soffrire tutti assieme, ho sentito tutt'altra energia in panchina a Bologna rispetto a Venezia, però questa è una base e non bisogna tornare indietro. E' stata una settimana di lavoro intensa, dove è andato tutto in maniera abbastanza regolare. Io sono vecchio stampo, le gare interne sono diverse dalle altre, in casa dobbiamo costruire il nostro obiettivo, giocare in casa dev'essere un vantaggio, con tutte le persone che da casa vengono a darci una mano. Ora abbiamo l'opportunità di dimostrare che non è stato un caso, la prestazione è il grande obiettivo di domenica".

'Non dobbiamo essere Davis dipendenti'

"Penso che Davis per noi sia fondamentale, insieme ad altri. Non dobbiamo però essere Davis dipendenti, dobbiamo sopperire alle assenze, più avanti in campionato ce ne saranno magari altre di giocatori fondamentali. Ci sono alcuni ragazzi che oggi hanno avuto pochi minuti e che hanno potenziale, i giovani che abbiamo sono potenzialmente forse anche più forti dei titolari, però devono fare un percorso. Hanno davanti una strada interessante, poi c'è il campo, il momento giusto per conquistarsi il posto: la squadra ha dimostrato di voler intraprendere una certa strada. La partita di domenica è difficilissima, la Fiorentina è in difficoltà e come noi ha bisogno estremo di fare risultato. Ci servirà la stessa umiltà di domenica scorsa cercando di metterci quel qualcosa in più. So che la vittoria in casa qui manca da tanto e che le vittorie qui sono arrivate spesso un po' a fatica. Vorrei presto ribaltare questa inerzia".