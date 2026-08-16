Gosens: "Ci sono rimasto male per l'addio alla Fiorentina, a livello umano si poteva gestire diversamente"

Robin Gosens, ex giocatore della Fiorentina passato allo Schalke 04 in questa sessione di mercato, ha concesso una lunga intervista a Sky Sport parlando di vari temi, tra cui il saluto a Firenze e al club viola.

Sull'addio a Firenze

“So come funziona il calcio, qualche volta non ottieni quello che pensi di meritare. Fa parte del nostro sport, sono abbastanza grande per capirlo. Infatti non sono rimasto male per quello, ma per il trattamento e per come è andato tutto questo processo. Secondo me a livello umano si poteva fare qualcosa di diverso: sono un giocatore abbastanza empatico, che ha sempre provato a mantenere i valori alti. Sono rimasto un po' male sotto questo aspetto, però alla fine sono venuto qui grazie anche a questo episodio: forse è stato il destino a decidere”.

Sul ritorno allo Schalke 04

“Qualcuno ha pianto, erano tutti felicissimi perché non è una cosa che riguarda solo me ma anche la mia famiglia e quella di mia moglie. Tutti i miei amici sono tifosi dello Schalke, così come grande parte della mia famiglia. Vedere un amico o un familiare giocare nello stadio in cui vai praticamente ogni weekend è un'emozione forte che trasmettono anche su di me. Questo mi rende orgoglioso”.