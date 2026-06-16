Diritti TV: la Fiorentina rimane nella parte sinistra della classifica, ma gli introiti calano vistosamente...

Il sito specializzato Calcio e Finanza ha, come ogni anno, stilato la classifica di Serie A basata sulla redistribuzione dei diritti tv. Su questa incidono diversi fattori, su tutti le prestazioni sportive. Nonostante ciò la squadra viola riesce a piazzarsi nella parte sinistra della classifica.

Come vengono distribuiti?

Questo anno i milioni ridistribuiti alle squadre di Serie A saranno 887, in leggero calo rispetto ai circa 900 milioni di euro del 2024/25. Come dicevamo, la spartizione fra le 20 squadre del campionato dipendono da più parametri: il 50% della cifra viene diviso in parti uguali tra tutti i club, il 28% in base ai risultati sportivi, il 22% in base al radicamento sociale (audience TV, presenze allo stadio, minuti dei giovani).

La classifica

In vetta alla classifica troviamo l’Inter, unica squadra oltre gli 80 milioni di euro, davanti a Milan e Napoli. I rossoneri superano i 71 milioni di euro nonostante il quinto posto in classifica, mentre i partenopei arrivano a quota 67 milioni di euro. La Roma, quarta, si ferma a circa 64,5 milioni di euro, mentre la Juventus chiude la top 5 con poco più di 63 milioni. La Fiorentina si piazza al nono posto, dietro anche a Atalanta, Lazio e Bologna, ottenendo 41,5 milioni di euro. Gli scarsi risultati della squadra hanno causato una decrescita di circa 10 milioni rispetto alla scorsa stagione e la perdita di due posizioni in classifica. In fondo alla graduatoria, invece, troviamo Sassuolo, Parma, Cremonese e Pisa, che hanno chiuso la stagione con ricavi sotto i 30 milioni di euro.