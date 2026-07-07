Corriere Fiorentino: La Fiorentina gioca d'anticipo sul mercato
Due pagine sulla Fiorentina presenti quest'oggi all'interno del Corriere Fiorentino.
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C'è questo titolone: “Giocando d’anticipo”. Ovvero: “Dopo Viery i viola prendono anche Dragusin: arriverà in prestito con riscatto a 17 milioni. Nonostante il passivo di bilancio, la strategia è anticipare i colpi per poi vendere qualche big”.
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C'è la presentazione della nuova divisa da gioco: “Rinascimento, arte e richiami al centenario : ecco le nuove maglie”. Sottotitolo: “Al centro un ‘contatore’ che passa dal 1926 al 2026”.
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