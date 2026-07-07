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Corriere Fiorentino: La Fiorentina gioca d'anticipo sul mercato

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Due pagine sulla Fiorentina presenti quest'oggi all'interno del Corriere Fiorentino

Pagina 8 

C'è questo titolone: “Giocando d’anticipo”. Ovvero: “Dopo Viery i viola prendono anche Dragusin: arriverà in prestito con riscatto a 17 milioni. Nonostante il passivo di bilancio, la strategia è anticipare i colpi per poi vendere qualche big”. 

Pagina 9

C'è la presentazione della nuova divisa da gioco: “Rinascimento, arte e richiami al centenario : ecco le nuove maglie”. Sottotitolo: “Al centro un ‘contatore’ che passa dal 1926 al 2026”. 

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