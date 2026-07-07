Il tris di esterni per la Fiorentina e uno dei tre sarà "il colpo d'autore" viola

Da una parte, Paratici e la Fiorentina tengono la loro presa su Koleosho, nonostante l'inghippo di mercato verificatosi nelle ultime ore, ovvero l'inserimento del Paris FC.

Colpo d'autore

Ma intanto il club viola non molla anche altre strade, quelle che portano a Lang, Bakayoko e Volpato: e "uno dei tre sarà il colpo d'autore per gli esterni d’attacco", giusto per utilizzare le parole che leggiamo stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.

Necessità di esterni

Del resto, il comparto degli esterni è quello che necessità dei maggiori inserimenti dal punto di vista numerico, visto il sistema di gioco che adotterà il nuovo allenatore Grosso.