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La Nazione: Giorni chiave, Commisso c'è

Redazione /
La Nazione
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Sul QS de La Nazione si legge del possibile futuro societario della Fiorentina, oltre che quello della squadra e della panchina viola. 

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Giorni chiave, Commisso c'è. Il presidente dagli USA: ‘Aiuterò la Fiorentina a crescere’”. 

Pagina 4 e 5

A pagina 4 si legge: “Commisso, il momento delle scelte. Giuseppe scrive da NY: ‘Continuare a crescere’". A pagina 5 c'è l'intervista a Mareggini e poi: “Kean speranze al lumicino. Contro la Juve ci sarà Piccoli”.

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