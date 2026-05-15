La Nazione: Giorni chiave, Commisso c'è
Sul QS de La Nazione si legge del possibile futuro societario della Fiorentina, oltre che quello della squadra e della panchina viola.
Prima pagina
In prima pagina si legge: “Giorni chiave, Commisso c'è. Il presidente dagli USA: ‘Aiuterò la Fiorentina a crescere’”.
Pagina 4 e 5
A pagina 4 si legge: “Commisso, il momento delle scelte. Giuseppe scrive da NY: ‘Continuare a crescere’". A pagina 5 c'è l'intervista a Mareggini e poi: “Kean speranze al lumicino. Contro la Juve ci sarà Piccoli”.
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