Euro 2032, gli stadi inseriti nel piano del Governo. Firenze c'è: Una candidatura forte per vari motivi

Cominiciano ad emergere i primi dettagli del Piano nazionale degli interventi contenuto nel Dpcm dedicato ad Euro 2032, ovvero i Campionati Europei che verranno organizzati in maniera congiunta da Italia e Turchia.

Una lista di impianti che ambiscono ad ospitare la manifestazione, dalla quale verrà fatta poi una pesante scrematura, anche perché resteranno solo cinque stadi che verranno scelti come sedi delle gare.

Firenze c'è, eccome!

Ebbene in questa lista c'è anche lo stadio Artemio Franchi di Firenze che si sta sottoponendo da un paio d'anni a profondo restyling. Un ammodernamento che dovrebbe essere completato entro il 2029 stando ai tempi dati dall'amministrazione comunale. Anzi, a dirla tutte, guardando al quadro complessivo, le candidature che oggi sembrano avere maggiori possibilità di essere scelte dalla FIGC potrebbero essere Torino, Milano (anche se ancora è in alto mare la costruzione del nuovo stadio), Roma (con due impianti) e Firenze. Oltre al progetto in sé, il capoluogo toscano è anche particolarmente apprezzato per il valore internazionale del proprio brand turistico.

La lista degli stadi

Queste sono le città e gli stadi inseriti nel piano di intervento del Dpcm UEFA EURO 2032:

Bari — Stadio San Nicola

Bologna — Stadio R. Dall’Ara

Cagliari — Nuovo Stadio di Cagliari

Firenze — Stadio A. Franchi

Genova — Stadio Luigi Ferraris

Lecce — Stadio E. Giardiniero

Milano — Nuovo Stadio Milano

Napoli — Stadio Diego A. Maradona

Palermo — Stadio R. Barbera

Roma — Stadio Olimpico

Roma — Nuovo Stadio della Roma

Roma — Stadio Flaminio

Salerno — Stadio Arechi

Torino — Juventus Stadium

Verona — Stadio M. Bentegodi