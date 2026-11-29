Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha parlato a DAZN prima della partita dei viola contro l'Udinese.

Ritiro

“Il ritiro non è sempre punitivo - ha detto - ma anche alcune volte costruttivo. Siamo una squadra che ha cambiato molti giocatori quest’estate, sono entrati tanti giovani e giovanissimi provenienti da molte parti del mondo. Lo stare insieme può aiutare la formazione di questo gruppo”.

Beto e Atta

“Sono giocatori sicuramente importanti per noi, ma non sono solo loro che stanno mancando. Sapevamo quest’estate che ci sarebbero state delle difficoltà, abbiamo preso la via più difficile e dove non ci sono scorciatoie. Dobbiamo andare avanti, siamo molto lucidi, abbiamo chiarezza di intenti su quello che dobbiamo fare e arriveremo al nostro obiettivo”.