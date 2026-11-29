Le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina: si rivedono Brescianini e Fagioli, a completare il tridente in attacco torna Njie
Marco Brescianini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha scelto l’undici iniziale da schierare sul campo dell’Udinese.
Le scelte di Vanoli
In porta per la squadra viola c'è De Gea, e in difesa al centro la coppia formata da Dragusin e Ranieri. Sulle corsie esterne vanno ad agire Jimenez e Joao Mario. A centrocampo tornano Fagioli e Brescianini insieme a Ndour. In attacco il tridente è composto da Mastantuono e Njie con al centro.
Le formazioni
Udinese: (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo.
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.
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