L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha scelto l’undici iniziale da schierare sul campo dell’Udinese.

Le scelte di Vanoli

In porta per la squadra viola c'è De Gea, e in difesa al centro la coppia formata da Dragusin e Ranieri. Sulle corsie esterne vanno ad agire Jimenez e Joao Mario. A centrocampo tornano Fagioli e Brescianini insieme a Ndour. In attacco il tridente è composto da Mastantuono e Njie con al centro.

Le formazioni

Udinese: (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.